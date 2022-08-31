«Эвакуаторы хреновы» — в Крыму ответили на планы Киева по «деоккупации»
Симферополь, 31 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Заявления Киева о якобы начале проработки маршрутов «эвакуации» жителей Крыма в связи с «активной деоккупацией» полуострова будут звучать и с польской границы. Об этом, комментируя очередные заявления киевского режима, написал 31 августа в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Глава Крыма отметил, что такие заявления должны скрыть от жителей территории бывш. УССР военную и экономическую катастрофу.
Отметим, что 30 августа в соцсетях появилась информация о якобы «подготовке эвакуации жителей Крыма», власти Краснодарского края опровергли сообщения как фейк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее В. Зеленский пригрозил «любыми средствами» отобрать Крым у России, при этом «не советуясь с другими странами». При этом в силах Зеленского сомневаются даже в Вашингтоне.