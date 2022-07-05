Красногорск, , 12:05 — REGNUM Гражданство России получили 14 детей из Донецкой Народной Республики (ДНР), которые проживают в приемных семьях в Московской области. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья.

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«Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой вручил документы о гражданстве детям, приехавшим из ДНР — ребятам, которых взяли под временную опеку приемные семьи из Подмосковья», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на церемонии получения российского гражданства присутствовали приемные родители детей из ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля стало известно, что за сутки через пункты пропуска на границе в Ростовской области на территорию России прибыли свыше 17 тыс. беженцев из республик Донбасса.