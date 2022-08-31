Донецк, 31 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 31 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:00 (совпадает с мск) — н. п. Ленинское — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 9 мин калибрв 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 августа боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую.

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