Берлин, 31 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Российской экономике будет нанесён ещё больший ущерб, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

В интервью Magdeburger Volksstimme Шольц назвал санкции важным средством давления на Россию для прекращения специальной военной операции на территории б. УССР.

«Западные санкции эффективны и правильны», — заявил германский канцлер. Он пояснил, что Москва несёт значительные затраты, а впереди её экономику ждёт ещё больший ущерб.

При этом Шольц согласился, что немецкая экономика тоже страдает.