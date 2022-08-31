Джакарта, , 08:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо объяснил важность наличия у малых и средних предприятий бизнес-идентификационного номера, сообщает Kompas.

Маноквари. Западное Папуа David Worabay

Президент заявил об этом, когда передавал 2700 идентификационных номеров для владельцев предприятий в Джаяпуре, провинция Папуа.

По словам президента, не все малые и средние предприятия в Индонезии имеют бизнес-идентификационные номера.

«Получение такого номера означает, что компании формально стали предприятиями, потому что у них есть лицензия, название которой — бизнес-идентификационный номер. Владельцы предприятий, получившие номер, могут взять ссуду в банке», — пояснил президент во время визита в Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны посетили Папуа с рабочим визитом.

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