Канберра, , 07:57 — REGNUM Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Папуа-Новая Гвинея предложила австралийским властям заключить соглашение о безопасности между странами после того, как Китай заключил подобный пакт с Соломоновыми островами. Об этом глава ведомства сказал в интервью ABC.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что Австралия дала четко понять, что хочет развивать с Папуа-Новой Гвинеей «тесные отношения между вооруженными силами» их стран. В свою очередь министр иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Джастин Ткаченко сообщил, что обсуждал тему этого соглашения с главой австралийского МИД Пенни Вонг в ходе ее визита в Папуа-Новую Гвинею 30 августа.

Руководитель ведомства добавил, что переговоры по этому поводу находятся на «очень ранней стадии».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что он «абсолютно убежден» в том, что Китай не сможет разместить свои военные базы на Соломоновых островах.

Читайте ранее в этом сюжете: На Соломоновых островах не будет военных баз Китая — премьер Австралии