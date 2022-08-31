Белгород, 31 августа, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Взрывы и работа систем противовоздушной обороны были слышны в Белгороде. Об этом 31 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков

«Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет», — написал глава региона.

Кроме того, Гладков уточнил, что на данную минуту у него нет информации о возможных пострадавших и разрушениях. Губернатор Белгородской области добавил, что информация проходит проверку, и обещал обязательно сообщить позднее все подробности произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что народный артист РФ Олег Газманов посетил народный мемориал жертвам обстрела в Белгороде со стороны киевских боевиков.