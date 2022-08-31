Южно-Сахалинск, 31 августа, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Сахалинская область внесла свой весомый вклад в оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса. На встрече с молодёжью островного региона в музейно-мемориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак поблагодарил жителей Сахалина за оказанную помощь.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

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Он отметил, что на освобожденных территориях б. УССР работают более 40 гуманитарных центров, мирному населению помогают более 1,5 тыс. добровольцев. За всё время спецоперации в Донбасс доставлено свыше 13 тыс. тонн гуманитарной помощи.

«Когда попадаешь на территорию ДНР и ЛНР вопрос «зачем?», отпадает. Когда смотришь в глаза людей, которые восемь лет терпели притеснения, когда видишь, что делают с мирным населением и с мирными городами, понимаешь важность сохранения единства русского мира. За этим понятием стоят дети, которые там живут, их родители, бабушки и дедушки. Это наша общая история, которую в один момент за океаном решили переписать. Честь и хвала нашим военнослужащим и жителям, которые защищают мир. А наша задача — обеспечить им тыл», — сказал Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке пенсионерка поддержала проект ОНФ «Всё для Победы» — написала трогательное письмо и вместе с денежной помощью отправила бойцам на передовую.