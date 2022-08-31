Анадырь, 31 августа, 2022, 07:12 — ИА Регнум. На Чукотке пенсионерка поддержала проект ОНФ «Всё для Победы» — написала трогательное письмо и вместе с денежной помощью отправила бойцам на передовую.

ОНФ Письмо солдатам

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«Сыночки, внучки, солдатики родные! Пишет вам бабушка с Чукотки. В этом году собралась помирать, но передумала. Буду помогать вам бить фашистов. Буду ждать победу», — написала Ирина Павловна.

В ОНФ сказали, что женщина пришла в штаб, чтобы поддержать проект «Всё для Победы». Помимо материальной поддержки она попросила передать на передовую и эту записку, где в нескольких предложениях, написанных уже не твердой рукой, сконцентрирована такая сила и вера, что нельзя остаться равнодушным.

«Помощь не бывает маленькой. Медикаменты спасут жизнь, пара носков согреет холодной ночью, а письмо или детский рисунок не дадут упасть боевому духу», — добавили активисты Народного фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае откроют ситуационный центр для работы с родственниками военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в Донбассе.