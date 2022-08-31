Джакарта, 31 августа, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Шестеро индонезийских военнослужащих были арестованы по подозрению в жестоком убийстве четырех коренных жителей провинции Папуа (Индонезия). Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

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Преступление было совершено 22 августа недалеко от города Тимика. Согласно версии правоохранительных органов, военные заманили своих жертв на встречу, обещая продать им оружие, а после убили.

Тела убитых были расчленены и сброшены в реку. Останки трех жертв преступления удалось обнаружить. Тело еще одного убитого пока не найдено. Его поиски продолжаются. Полиция и военные власти Индонезии проводят совместное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в провинции Папуа трое индонезийских военных погибли в ходе перестрелок с неизвестными боевиками.

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