Екатеринбург, 31 августа, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Следовавший из Москвы в Екатеринбург пассажирский самолёт вынужденно приземлился в Казани. Об этом пишут СМИ.

Andreyphotoair Аэропорт Казани

Установлено, что над Марий Эл экипаж подал сигнал тревоги. В полёте был изменён курс. В результате лайнер благополучно приземлился.

Через некоторое время самолёт вылетел в Екатеринбург и в 6:36 по уральскому времени приземлился в аэропорту «Кольцово». По факту инцидента проводится проверка.