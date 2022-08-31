Афины , , 06:38 — REGNUM Чрезвычайно трудная зима ожидает европейские страны через несколько месяцев, в связи с чем в ЕС следует установить потолок цен на природный газ. Об этом заявил журналистам премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Глава греческого правительства обвинил в сложившейся ситуации Россию. По его словам, именно российская сторона виновата в небывалой инфляции, а также в высокой стоимости голубого топлива и электроэнергии.

Кроме того, Мицотакис добавил, что Россия якобы использует природный газ в качестве оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа телеканал BFM TV передал, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил об «очень жесткой зиме» в стране, призвал французские предприятия готовиться к этому и попросил их экономить энергию.

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