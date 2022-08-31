Пекин, , 05:27 — REGNUM Бывший вице-губернатор провинции Ганьсу на северо-западе Китая Сун Лян был приговорен народным судом промежуточной инстанции города Лэшаня в провинции Сычуань к пожизненному заключению за взяточничество, сообщает 30 августа газета China Daily.

Юань Scmp.com

Суд также лишил Суна всех политических прав и конфисковал его личное имущество, добавив, что его незаконные доходы и соответствующие доказательства по делу были переданы в государственную казну. По мнению суда, с 2000 по 2020 год Сун использовал занимаемые им должности для лоббирования неоправданной выгоды для других, оказывая им помощь в регистрации небольших кредитных компаний, создании деревенского банка, ведении бизнеса и продвижении по службе.

До своего пребывания на посту вице-губернатора провинции Ганьсу он занимал несколько постов в автономном районе Внутренняя Монголия. Суд заявил, что Сун принял более 79,68 млн юаней ($11,5 млн) наличными, акциями и недвижимостью после оказания помощи заинтересованным сторонам, из которых акции на сумму 2,12 млн юаней не были переданы ему в конце, сказал суд.

«Поведение Суна квалифицируется как взяточничество, и сумма взяток, которые он принял, была чрезвычайно большой, поэтому он должен быть сурово наказан. Но, учитывая, что он признался в преступлениях и рассказал о множестве взяток, о которых следователи ранее не знали, мы вынесли ему мягкое наказание», — добавил суд.

58-летний Сун, уроженец провинции Хэбэй, окончил Университет Внутренней Монголии и начал там свою карьеру в 1985 году. Он вступил в Коммунистическую партию Китая в 1990 году.

До того, как он стал вице-губернатором Ганьсу в 2017 году, он работал на нескольких должностях в автономном районе, таких как директор финансовых департаментов регионального правительства, секретарь парткома города Ухай и секретарь парткома города Тунляо.

В феврале прошлого года он попал под следствие по подозрению в нарушении дисциплины и закона. Позже он был отстранен от партии и занимаемой должности. В октябре прошлого года ему было предъявлено обвинение во взяточничестве, а в феврале суд публично заслушал это дело.