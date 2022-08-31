Чанша, Китай, , 05:11 — REGNUM Высокопоставленный чиновник Коммунистической партии Китая (КПК) Хуан Куньмин призвал ускорить действия по углублению интеграции СМИ и мобилизации больших сил для совместной работы и достижения прогресса, сообщает 30 августа газета China Daily.

Здание «Синьхуа» в Пекина snowyowls

Хуан, являющийся членом Политбюро Центрального комитета КПК и руководителем отдела пропаганды Центрального комитета КПК, выступил с речью на церемонии открытия конференции «Новые медиа Китая 2022» по видеосвязи.

Отметив, что за последнее десятилетие в интеграции средств массовой информации был достигнут значительный прогресс, Хуан призвал средства массовой информации по всей стране продвигать интеграцию средств массовой информации и выпускать качественный контент, который помогает широкой общественности лучше понять силу инновационных теорий КПК и их эффективность в руководстве.

Он также призвал стимулировать жизнеспособность комплексного развития и создать чистое и хорошо управляемое киберпространство, основанное на сотрудничестве, участии и совместном использовании выгод.

Конференция «Новые медиа Китая 2022», организованная Всекитайской ассоциацией журналистов и отделом пропаганды комитета КПК по провинции Хунань, стартовала во 30 августа в Чанше, столице провинции Хунань в центральном Китае.