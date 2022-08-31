Фучжоу, Китай, 31 августа, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Работы по прокладке путей первой в стране высокоскоростной железной дороги, пересекающей море, были завершены утром 30 августа в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает газета China Daily.

N509FZ Высокоскоростной поезд Fuxing Hao в Пекине

Железная дорога протяженностью 277 км соединяет Фучжоу, столицу провинции, с портовым городом Сямынь. Ожидается, что при расчетной скорости 350 км/ч и восьми станциях вдоль маршрута следования поезда, время в пути между двумя городами сократится всего до одного часа.

Конструкторы преодолели проблемы, в том числе сложную морскую гидрологическую среду, и внедрили передовые средства укладки путей для повышения эффективности. По данным компании China Railway Nanchang Group Co., Ltd., в среднем в день укладывалось около шести км пути. Ожидается, что строительство железной дороги будет завершено в 2023 году.