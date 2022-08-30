Вашингтон, 31 августа, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства 3 сентября осуществит новую попытку запуска ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion в рамках лунной миссии «Артемида», 30 августа сообщил журналистам руководитель программы Майкл Сарафин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Луна

Ранее назначенный на 2 сентября пуск был отменен из-за утечки водорода, зафиксированной у третьего двигателя ракеты-носителя SLS. Специалисты после заявили, что инцидент не связан с работой двигателей аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале китайский луноход «Юйту-2» во время исследования обратной стороны Луны обнаружил на поверхности небесного тела два макроскопических цветных полупрозрачных стеклянных шарика.

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