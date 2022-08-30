Эстонские компании попросили разрешить им ввоз нефтепродуктов из России
Таллин, 31 августа, 2022, 02:27 — ИА Регнум. К властям Эстонии с просьбой разрешить им продолжить импорт нефтепродуктов из России «в переходный период» обратились 28 местных предприятий. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел республики Урмаса Рейнсалу 30 августа сообщает газета Postimees.
По словам чиновника, факт такого обращения компаний «не может рассматриваться как коммерческая тайна».
Издание отмечает, что в списке обратившихся к властям с данной просьбой предприятий фигурирует и эстонская железнодорожная государственная корпорация Operail AS, которая осуществляет грузовые перевозки, а также производство, ремонт и предоставление в аренду подвижного состава.
Как сообщало ИА REGNUM, городские власти Гааги хотят попросить временно освободить их от исполнения антироссийских санкций, поскольку пока не смогли найти замену поставкам газа из России.