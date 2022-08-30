Таллин, 31 августа, 2022, 02:27 — ИА Регнум. К властям Эстонии с просьбой разрешить им продолжить импорт нефтепродуктов из России «в переходный период» обратились 28 местных предприятий. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел республики Урмаса Рейнсалу 30 августа сообщает газета Postimees.

Цистерны нефть

Урмас Рейнсалу «Сегодня министерство иностранных дел публикует названия 28 компаний, которые ходатайствуют об исключении для того, чтобы продолжить даже после введения санкций импорт российских нефтепродуктов в переходный период».

По словам чиновника, факт такого обращения компаний «не может рассматриваться как коммерческая тайна».

Издание отмечает, что в списке обратившихся к властям с данной просьбой предприятий фигурирует и эстонская железнодорожная государственная корпорация Operail AS, которая осуществляет грузовые перевозки, а также производство, ремонт и предоставление в аренду подвижного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, городские власти Гааги хотят попросить временно освободить их от исполнения антироссийских санкций, поскольку пока не смогли найти замену поставкам газа из России.