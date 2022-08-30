Москва, 31 августа, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром (31 августа) он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — сказал представитель главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Горбачев умер в Москве в возрасте 91 года после продолжительной болезни.