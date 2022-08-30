Багдад, 30 августа, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил о готовности оставить свой пост в том случае, если ситуация в стране продолжит ухудшаться, сообщает 30 августа телеканал Al-Hadath.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Мустафа аль-Казыми в эфире телеканала выступил с обращением к народу Ирака.

Он заявил, что уйдет в отставку, если политическая ситуация не стабилизируется.

«Если ситуация будет усложняться, то я в надлежащее время объявлю об уходе с поста премьер-министра Ирака», — сказал аль-Казыми в обращении к народу страны.

Напомним, в столице Ирака продолжаются вооруженные столкновения силовиков и сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра.