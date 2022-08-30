Амстердам, , 23:20 — REGNUM Тысячу беженцев, которые приедут в Амстердам, городские власти решили поселить на круизном лайнере, сообщает 30 августа NLTimes.

Круизный лайнер на набережной Circular Ксения Рябова © ИА REGNUM

Разрешение получено от городского совета столицы Нидерландов. На суше их разместить пока негде, а на лайнере они смогут жить полгода, начиная с октября.

Власти Нидерландов обещают покрыть расходы на проживание беженцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого месяца в Шотландии для беженцев с территории б. УССР был выделен для проживания круизный лайнер MS Victoria.

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