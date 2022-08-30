Милан, Италия, , 21:42 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» в матче четвертого тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Кремонезе». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Дензел Думфрис, Стефан де Врей, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Милан Шкриниар, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хоакин Корреа, Эдин Джеко.

«Кремонезе»: Ионуц Андрей Раду, Эмануэль Айву, Маттео Бьянкетти, Пало Гильоне, Джакомо Квальята, Лука Лочошвили, Шарль Пикель, Сантьяго Аскасибар, Гонсало Эскаланте, Дэвид Окерек, Сириль Дессерс.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франческо Фурне. Ассистенты главного судьи — Стефано Дель Джовани и Дайсуке Эмануэле Йошикава.