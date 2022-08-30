Пазарджик , 30 августа 2022, 21:34 — REGNUM Несколько человек получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП на международной автомагистрали «Тракия» в Пазарджикской области на юге Болгарии. Об этом 30 августа сообщает софийская информационная службы News. bg.

Мигранты
Мигранты

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 30 августа, когда по невыясненным причинам загорелся микроавтобус, в котором находилось десять мигрантов, ранее незаконно пересекших турецко-болгарскую границу.

Транспортное средство полностью сгорело. Водитель микроавтобуса сбежал. Проводится расследование обстоятельств происшествия. Пострадавшие доставлены в больницу Пазарджика, остальные размещены в пункте временного содержания беженцев.

Напомним, накануне, 29 августа, министерство обороны Болгарии направило в район болгарско-турецкой границе дополнительные армейские подразделения для противодействия проникновения нелегалов на территорию республики.

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