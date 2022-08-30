Пазарджик, Болгария, 30 августа, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Несколько человек получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП на международной автомагистрали «Тракия» в Пазарджикской области на юге Болгарии. Об этом 30 августа сообщает софийская информационная службы News. bg.

Мигранты

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 30 августа, когда по невыясненным причинам загорелся микроавтобус, в котором находилось десять мигрантов, ранее незаконно пересекших турецко-болгарскую границу.

Транспортное средство полностью сгорело. Водитель микроавтобуса сбежал. Проводится расследование обстоятельств происшествия. Пострадавшие доставлены в больницу Пазарджика, остальные размещены в пункте временного содержания беженцев.

Напомним, накануне, 29 августа, министерство обороны Болгарии направило в район болгарско-турецкой границе дополнительные армейские подразделения для противодействия проникновения нелегалов на территорию республики.