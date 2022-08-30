Москва, 30 августа, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» в матче первого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 одержал минимальную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0.

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Единственный мяч в дебюте второго тайма забил 18-летний воспитанник «красно-белых» Павел Мелешин. Желтые карточки получили Георгий Зотов, Мацей Рыбус, Даниил Хлусевич и Никита Чернов. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Умяров, Рыбус (Зобнин, 72’), Денисов (Классен, 85’), Пруцев, Игнатов, Соболев, Мелешин (Промес, 58’).

«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Гапонов, Солдатенков, Зотов (Тепляков, 90’), Хубулов (Хлусов, 83’), Соколов (Якуба, 66’), Горшков (Барач, 46’), Шитов, Липовой.