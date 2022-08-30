Улан-Батор, , 20:56 — REGNUM Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 29 августа объявил новый состав правительства страны. В новом правительстве Монголии будут работать 21 министра.

Флаг Монголии

Свои должности сохранили вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан, министр юстиции и внутренних дел Хишгээгийн Нямбаатар, министр финансов Болдын Жавхлан, глава МИД Батмонхийн Батцэцэг, министр обороны Гурсэдийн Сайханбаяр, а также главы Министерства природы и туризма, Министерства строительства и градостроительства, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Министерства культуры.

Премьер-министра Монголии назначил несколько новых министров. Член Великого государственного хурала Чимэдийн Хурэлбаатар стал министром экономического развития, Жамбалын Ганбаатар — минитср горнодобывающей и тяжелой промышленности, Хаянгаагийн Болорчулуун — министр сельского хозяйства и легкой промышленности, депутат Баттогтохын Чойжилсурэн – министр энергетики, депутат Даваажанцангийн Сарангэрэл - министр труда и социальной защиты, депутат Сандагийн Бямбацогт - министр развития транспорта и дорог, депутат парламента Н. Учрал - министр электронного развития и связи, генеральный секретарь правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан - глава управления делами правительства.

Также «с целью ускорения повседневной работы правительства и решения некоторых насущных вопросов» решено создать в структуре правительства 2 министра без министерств. На пост министра Монголии и председателя национального комитета по уменьшению дорожных пробок в столице назначен Жамъянхорлоогийн Сухбаатар, на пост министра по делам спорта назначен член парламента Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ.