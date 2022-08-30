Париж, , 20:46 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские промышленные предприятия экономить энергию и готовиться к «очень жесткой зиме», сообщает 30 августа телеканал BFMTV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Об этом он заявил в ходе встречи с Союзом французских предпринимателей (Medef).

«Нужно готовиться ко сценарию особенно жесткой зимы. Нужно найти оптимальные схемы распределения энергии между предприятиями, если мы столкнемся с особыми трудностями этой зимой», — заявил Ле Мэр.

«Нужно, чтобы каждый понял необходимость снизить потребление энергии. У себя дома, на транспорте, на предприятиях, в администрации, в магазинах», — подчеркнул министр финансов.

Напомним, власти Франции уже жестко ограничили световую рекламу, ввели новые правила использования кондиционеров и систем отопления.

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