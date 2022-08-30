Москва, 30 августа, 2022, 20:21 — ИА Регнум. О дождях с грозами в Москве в ночь на 31 августа сообщает 30 августа пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Уильям Тернер. Тень и мрак — вечер перед потопом. 1843

По прогнозам синоптиков Росгидромета, порывы ветра могут достигать 15–17 м/с. Грозы с дождём ожидаются в ближайшие час – два с сохранением до 06:00 мск 31 августа.

Ночью с 30 на 31 августа на территории города прогнозируется температура воздуха 15…17ºС, днём 31 августа 18…20ºС.

Ведомство порекомендовало, управляя автомобилем, «значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств».

«Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев, — говорится в сообщении. – Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями».

МЧС РФ настоятельно рекомендует не оставлять без присмотра детей.