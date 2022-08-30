Нижний Новгород, , 20:09 — REGNUM Компании, занимающиеся пассажирскими перевозками в Нижнем Новгороде, будут штрафовать и лишать контрактов на маршруты за использование «глушилок». Об этом сообщили в официальном сообществе «Новой маршрутной сети» во «ВКонтакте».

Нижегородский автобус Андрей Репин

Ранее стало известно о том, что в последнее время нижегородцы стали чаще жаловаться на «автобусы-призраки», которые не отображаются на навигационных картах и табло «умных остановок», из-за чего граждане не могут правильно запланировать время поездок на общественном транспорте.

По словам директора Центра развития транспортных систем Артема Бафанова компании-перевозчики имели достаточно времени на установку в автобусах и настройку навицационно-передающего оборудования.

Он отметил, что некоторые водители проигнорировали требование о наличии таких устройств или же начали использовать специальные «глушилки» для борьбы с конкурентами.

«В случае неоднократной фиксации таких нарушений мы будем направлять в суд обращения о прекращении деятельности перевозчиков на маршрутах. За использование «глушилок» водителями тоже будет отвечать компания-перевозчик», — подчеркнул глава центра.