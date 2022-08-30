Москва, 30 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Около 200 крупных мероприятий будет проведено в Москве по случаю Дня города, который бует отмечаться 10 и 11 сентября. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный салют

«На заседании президиума правительства Москвы был рассмотрен вопрос о подготовке к празднованию Дня города. По итогам обсуждения мэр Москвы Сергей Собянин утвердил перечень основных праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничные мероприятия будут организованы во всех округах и районах столицы, что позволит жителям города принимать в них участие недалеко от дома.

«Основными точками празднования станут 19 центральных и окружных площадок, а также многочисленные парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры», — сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, в программу празднования входят концерты классической и современной музыки, театральные представления, выставки, ярмарки, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и благотворительные мероприятия.

В пресс-службе отметил, что программа празднования была составлена с учётом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе «Активный гражданин». Всего проголосовало около 423 тысяч человек.

Традиционно в первый день празднования Дня Москвы состоится праздничный салют. Фейерверки и салюты будут запущены сразу на 23 площадках в 21:00 субботы, 10 сентября.