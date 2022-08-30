Берлин, 30 августа, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Заявления о недостатке оружия на складах бундесвера — лишь прикрытие для нежелания немецких элит поставлять тяжелое вооружение Владимиру Зеленскому. Об этом ИА REGNUM 30 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Én01 Немецкий танк «Леопард-2»

«Разговоры об исчерпанности военных складов Германии исходят от малокомпетентной в этом вопросе главы МИД ФРГ Анналены Бербок, поэтому не стоит слишком серьезно воспринимать ее слова», — заявил эксперт.

Однако, канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Критине Ламбрехт не спешат опровергать главу МИДа.

«Шольц не хочет подливать слишком много масла в огонь войны, но и отказывать Киеву в помощи он не будет. Поставки оружия будут продолжаться, но не столь интенсивно, как раньше и, конечно, без самолетов, танков и прочего серьезного наступательного вооружения» — заключил политолог.

Напомним, что ранее глава МИД Германии заявила об абсолютном дефиците оружия на складах Германии и о том, что существуют угрозы для поставок вооружений киевскому режиму.