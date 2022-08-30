София, , 19:26 — REGNUM В сентябре стоимость природного газа в Болгарии должна вырасти сразу на 17%. Об этом говорится в официальном документе главной болгарской компании-распределителя энергоносителей «Булгаргаз» («БГ»), сообщает 30 августа БТВ.

Цена на газ

Как отметили в руководстве «БГ» новые тарифы обусловлены общим подорожанием топлива на мировых рынках.

«Мы будем делать все возможное, чтобы бытовой потребитель не пострадал от новой экономической политики нашей компании, — заявила исполнительный директор «Булгаргаза» Деница Златева. — Однако уже сейчас нужно понимать, что в обозримом будущем дешевого газа в нашей стране не будет».

При этом сегодняшнее заседание Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР), призванное утвердить тарифы на голубое топливо, завершилось безрезультатно.

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