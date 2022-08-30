Москва, 30 августа 2022, 19:07 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев эмоционально прокомментировал обсуждение евробюрократами вопроса о полном или частично запрете выдачи шенгенских виз для граждан Российской Федерации. Об этом Медведев заявил сегодня, 30 августа.
Напомним, что в Евросоюзе активно обсуждают предложение ряда стран о том, чтобы совсем запретить выдачу виз гражданам России. С подобными предложениями выступила Прибалтика, а также Польша и, частично, Финляндия. Однако крупные страны ЕС говорят лишь о существенно ограничении выдачи виз гражданам РФ, но не о полном запрете. Дискуссия евробюрократов продолжается.
Медведев, который явно за это дискуссией следит, прокомментировал её довольно эмоционально: