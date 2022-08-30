Москва, 30 августа, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев эмоционально прокомментировал обсуждение евробюрократами вопроса о полном или частичном запрете выдачи шенгенских виз для граждан Российской Федерации. Об этом Медведев заявил сегодня, 30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Напомним, что в Евросоюзе активно обсуждают предложение ряда стран о том, чтобы совсем запретить выдачу виз гражданам России. С подобными предложениями выступила Прибалтика, а также Польша и частично Финляндия. Однако крупные страны ЕС говорят лишь о существенном ограничении выдачи виз гражданам РФ, но не о полном запрете. Дискуссия евробюрократов продолжается.

Медведев, который явно за этой дискуссией следит, прокомментировал её довольно эмоционально:

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — заявил заместитель председателя Совета безопасности России.