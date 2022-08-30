Подгорица, , 19:07 — REGNUM Электропредприятие Черногории (EPCG) за два месяца импортировало электроэнергию на 105,9 млн евро, говорится в сообщении компании.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

На прошлой неделе министр капитальных вложений Эрвин Ибрагимович заявил, что в сентябре и октябре ограничений на электроэнергию не будет, но в компании обращают внимание, что ситуация на рынке электроэнергии очень сложная, поэтому пока непонятно, что ждет потребителей зимой.

«В связи с этим мы также запустили кампанию, стимулирующую экономию среди конечных потребителей, но, помимо всего прочего, повторяем, постоянное и старательное участие государственной администрации действительно необходимо, потому что до этого момента Черногория является одним из немногих европейских стран, где почти все бремя энергетического кризиса ложится на энергетический сектор», — подчеркивают в EPCG.

В итоге уверяют, что делают все, чтобы осенью не произошло ни повышения цен, ни ограничений.