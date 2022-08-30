Москва, , 18:30 — REGNUM Атака киевских войск на освобожденную территорию Херсонской области закончилась их сокрушителем разгромом. Об этом 30 августа сообщил военный корреспондент Михаил Андроник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Киевский террористический режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, боевики Владимира Зеленского понесли большие потери в личном составе. При это никакого эффекта контрнаступление киевских войск не принесло.

«Уже достоверно известно, что армия [б. УССР] понесла очень большие потери — до 1,5 тыс. человек личного состава. Забиты все госпиталя в Николаеве и Одессе. Власти кидают клич, чтобы в этих городах люди шли и сдавали кровь. Собственно контрнаступление киевских боевиков полностью провалилось», — сказал Андроник.

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