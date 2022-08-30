Багдад, , 18:03 — REGNUM Посольство Канады в Багдаде советует своим согражданам покинуть пределы Ирака, сообщает 30 августа телеканал Al Jazeera.

Ирак Jayel Aheram

Такая рекомендация сделана на фоне непрекращающихся вооруженных столкновений в «зелёной зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные представительства.

«Канада призывает все стороны предпринять шаги для быстрой деэскалации конфликта и разрешения разногласий путём переговоров на благо всех иракцев», — написал по этому поводу в соцсетях посол Канады в Ираке Грегори Галлиган.

На данный момент известно о гибели в ходе вооружённых столкновений в Багдаде не менее 33 человек.

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