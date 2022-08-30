Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 18:00 — ИА Регнум. «Водоканал Санкт-Петербурга» попросил горожан и гостей Северной столицы воздержаться от поездок по городу из-за надвигающегося шторма с сильным ветром и дождем, сообщили 30 августа в пресс-службе предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане укрываются от дождя

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» просит горожан по возможности отказаться от поездок по городу на личном автотранспорте вечером 30 августа и в ночь на 31 августа. Если же поездка неизбежна, то важно избегать низких участков дорог под мостами, а также путепроводами, где вероятность возникновения скоплений воды наиболее велика», — отметили в ГУПе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что циклон Ornella принесет в Петербург сильные дожди, только за вторую половину дня 30 августа ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков. Кроме того, 31 августа объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого достигнут 18 м/с.

Кроме того, в «Водоканале» рекомендовали горожанам подумать о своем движимом имуществе. Чтобы машины во время шторма не оказались в зоне возможных скоплений воды, специалисты определили участки, на которых вероятность подтопления наиболее велика.

Так, «Водоканал Санкт-Петербурга» рекомендовал автомобилистам избегать парковки на пересечении проспектов Испытателей и Богатырского, перекрестке улиц Парашютной и Репищевой Приморского района, на перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского, а также проспекта Просвещения и улицы Есенина Выборгского района. И на Привокзальной площади в городе Ломоносов.

«Для предотвращения локальных скоплений воды во всех районах города будут дежурить 88 бригад Водоканала со специализированной откачивающей техникой», — добавили в пресс-службе.

В случае возникновения скоплений воды просят сообщать информацию на Горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по тел.: (812) 305-09-09. Бригады предприятия оперативно отреагируют на заявку и проведут необходимые работы.