Москва, 30 августа 2022, 17:25 — REGNUM На фоне инцидента с изъятием финскими таможенниками евро у российского гражданина стоит ввести ответные меры в отношении туристов из Финляндии, отметил сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров
council. gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на автомобильном пункте пропуска Ваалимаа финские таможенники не дали жителю Санкт-Петербурга вывезти в Россию €1,39 тыс. евро. Мужчине показали правила, в которых говорится о запрете вывоза в Россию банкнот официальной валюты ЕС.

«Ну, похоже пошли в разнос. А может быть России ответить асимметрично? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остаётся часть суммы в рублях, проводить обратную конвертацию рублей в евро. Все по-честному!», — отметил Джабаров в своём телеграм-канале.

Читайте ранее в этом сюжете: Финская таможня объяснила изъятие евро у российских граждан