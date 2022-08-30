Таллин, , 17:08 — REGNUM

Цена на природный газ в Эстонии достигла нового рекордного уровня в 339 евро за мегаватт/час, говорится в обзоре национального энергетического госконцерна Eesti Energia.

Цена на природный газ в Эстонии начала резко расти в середине августа 2022 года, сначала поднявшись до нового исторического максимума в 261 евро за Мв/ч, а в пятницу, 26 августа, она впервые превысила уровень в 300 евро за Мв/ч.

Продолжающийся рост цен на природный газ взвинчивает цену на электроэнергию, производимую на газовых электростанциях в странах Прибалтики и в других странах Европы, отметили в госконцерне.

Все это в итоге влияет на цену в часы пик энергопотребления, поскольку газовые электростанции запускаются, когда производственные мощности других, более дешевых способов производства, уже исчерпаны.

Отчасти по причине высокой цены, а также в целях экономии газа в преддверии зимы не все газовые станции участвуют в ежедневном производстве электроэнергии, сообщил Eesti Energia.