Казань, , 17:00 — REGNUM В столице Татарии 30 августа открыли технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк имени Башира Рамеева». Объект в центре Казани возвели на месте бывшей обувной фабрики, сообщает пресс-служба главы РТ.

ИТ-парк в Казани T. me/micrt

Технопарк назвали в честь учёного-изобретателя, разработчика первых советских электронных вычислительных машин.

Открытие нового ИТ-парка глава республики Рустам Минниханов назвал одним из ключевых событий Года цифровизации в Татарии.

Рустам Минниханов «За шесть месяцев мы практически с нуля построили этот прекрасный объект. У нас есть опыт работы с технопарками в Казани, Набережных Челнах, Иннополисе. Уверен, ИТ-парк имени Рамеева будет центром притяжения ИТ-специалистов. Уже есть огромное количество желающих разместиться и работать на этой площадке. Сегодня в республике в сфере информационных технологий работают почти 2,7 тыс. компаний, более 40 тыс. человек. Однако этого явно недостаточно. Уверен, новый технопарк даст серьезный толчок развитию цифровых технологий в нашей республике».

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что ежегодно в День республики открываются значимые объекты. Глава Минстроя России поблагодарил строителей и проектировщиков, высоко оценил качество выполненных работ.

Новый ИТ-парк стал самым крупным в республике — его площадь превышает 45 тыс. кв. метров. Резиденты создадут здесь около 5 тыс. рабочих мест. Кроме офисов в технопарке расположатся бизнес-инкубатор, детский ИТ-парк, киберполигон и киберспортивная арена.

ИА REGNUM напоминает, в казанском парке Тысячелетия 30 августа открыли семейный фестиваль цифровых технологий «TatFuture». Площадка состоит из нескольких тематических зон.

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