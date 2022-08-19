Калуга, , 17:46 — REGNUM «Эволюция государственного управления — скорость, качество, проактивность» стала основной темой пленарного заседания всероссийского форума «Цифровая эволюция — 2022», которое состоялось 19 августа в Калуге. В работе заседания приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев и губернатор области Владислав Шапша. Участникам и гостям форума направил приветствие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Пленарное заседание всероссийского форума «Цифровая эволюция — 2022» в Калуге Пресс-служба правительства Калужской области

«В настоящее время практически все ведомства стали цифровыми. Наша основная задача помогать тем, у кого недостаточно ресурсов, компетенций. Одно из важных достижений прошедшего года — формирование института ответственных руководителей в органах исполнительной власти регионов за цифровизацию деятельности подразделений. Одна из главных задач будущего года — персонализация ответственности государственных служащих при предоставлении госуслуг населению. Следующий шаг, который мы сделаем, назначение ответственных по каждой услуге. Сейчас у нас в каждом регионе есть ответственный за цифровую трансформацию. Теперь у нас будет ответственный за каждую услугу. Вплоть до того, что мы будем размещать фотографию ответственного на портале госуслуг, чтобы люди понимали, кто отвечает за удобство предоставления услуги. Таким образом, будет возникать институт ответственных за госуслуги», — отметил федеральный министр Максут Шадаев.

Говоря о цифровизации госуправления, губернатор Владислав Шапша сказал, что калужский регион решает одну из главных задач — обеспечение ИТ — отрасли кадрами.

«Для поддержки ИТ-сферы и привлечения специалистов в регион была снижена процентная ставка по ипотеке, ИТ-компаниям предоставляются налоговые льготы. Большие планы возлагаются на новый кампус калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана и развитие в партнерстве с МИФИ и Росатомом научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий» в Обнинске. Наш регион примет участие в пилотном проекте ГИС «Моя школа». Проект впоследствии будет внедрен на всей России. Во всех школах области этот проект начнет внедряться в ближайшее время», — отметил Владислав Шапша.

В ходе дискуссии состоялся обмен мнения по актуальным проблемам цифровизации госуправления. В качестве спикеров на заседании выступили заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов, заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова, директор фирмы «1С» Борис Нуралиев, в режиме видеоконференции — Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Модератор встречи — генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

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