В Казани открыли ИТ-парк
Казань, 30 августа, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В столице Татарии 30 августа открыли технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк имени Башира Рамеева». Объект в центре Казани возвели на месте бывшей обувной фабрики, сообщает пресс-служба главы РТ.
Технопарк назвали в честь учёного-изобретателя, разработчика первых советских электронных вычислительных машин.
Открытие нового ИТ-парка глава республики Рустам Минниханов назвал одним из ключевых событий Года цифровизации в Татарии.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что ежегодно в День республики открываются значимые объекты. Глава Минстроя России поблагодарил строителей и проектировщиков, высоко оценил качество выполненных работ.
Новый ИТ-парк стал самым крупным в республике — его площадь превышает 45 тыс. кв. метров. Резиденты создадут здесь около 5 тыс. рабочих мест. Кроме офисов в технопарке расположатся бизнес-инкубатор, детский ИТ-парк, киберполигон и киберспортивная арена.
ИА REGNUM напоминает, в казанском парке Тысячелетия 30 августа открыли семейный фестиваль цифровых технологий «TatFuture». Площадка состоит из нескольких тематических зон.
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