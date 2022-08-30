Воронеж, 30 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Стройматериалы для восстановления инфраструктуры Луганской Народной Республики общим объёмом 85 тысяч тонн оформлены Воронежской таможней. Об этом сообщила 30 августа пресс-служба правительства Воронежской области.

Ctu.customs.ru На таможне

«Стройматериалы нужны, чтобы восстанавливать соцобъекты, дороги и жилье в наших подшефных районах ЛНР. Сейчас там трудятся целые бригады специалистов, работа идет полным ходом», — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Воронежской таможни Геннадий Толочко, сегодня оформление гуманитарных конвоев ведётся круглосуточно в первоочередном порядке, в среднем время оформления занимает не более 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежская область оказывает шефскую помощь трём районам ЛНР — Марковскому, Новопсковскому, Меловскому. В частности, помощь оказывается при восстановлении дорог, коммунальной инфраструктуры.