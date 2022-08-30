Подгорица, 30 августа, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Туристический сезон проходит очень успешно, несмотря на «предчувствия отдельных лиц», заявил министр экономического развития и туризма Горан Джурович и добавил, что доход Черногории приближается к миллиарду евро, сообщает издание Vijesti.

Aleksandr Zykov Черногория

Он напомнил, что в Черногории проживает 144 000 туристов, из которых 36 000 размещены в гостиницах.

Джурович заявил, что проживание в отелях на 26 процентов лучше, чем в прошлом году, и на восемь процентов по сравнению с 2019 годом, что указывает на то, куда должно идти развитие туризма.