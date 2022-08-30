Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Американский регулятор выбрал онлайн-площадку Alibaba и другие китайские компании, зарегистрированные в США, для аудиторских проверок, которые начнутся в сентябре, сообщает 30 августа Reuters.

Alibaba Group Economy365.gr

Данное решение было принято после того, как 26 августа Совет по надзору за бухгалтерским учетом в публичных компаниях (PCAOB) США заключил соглашение с регулирующими органами Китая о разрешении на проведение проверок аудиторских записей китайских компаний, зарегистрированных в Соединённых Штатах.

Соглашение может положить конец давнему спору, в результате которого более 200 китайских компаний могли быть вытеснены с американских фондовых бирж.

Компанию Alibaba уведомили о том, что она вошла в первый список китайских компаний, чьи аудиторские документы проверит PCAOB, представители которого прибудут в Гонконг.

Напомним, ранее сообщалось, что китайским компаниям может быть запрещен доступ на американские биржи, если Китай не выполнит требование Вашингтона о предоставлении полного доступа к бухгалтерским документам своих фирм, зарегистрированных в Соединённых Штатах.

Читайте ранее в этом сюжете: Соглашение между США и Китаем об аудите нельзя считать готовым — юристы