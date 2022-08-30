Рига, , 16:24 — REGNUM

Памятник Donland.ru

Второй по населению и значению, «самый русский» город в Латвии Даугавпилс является единственным из 43 самоуправлением страны, которое до сих пор не предоставило министерству среды и регионального развития план демонтажа советских военных памятников на своей территории.

Об этом сообщило латвийское издание lsm. lv со ссылкой на главу министерства Артура Тома Плешса. По утверждению издания, мэрия Даугавпилса настаивает на том, что у города нет средств на демонтаж. Кроме того, городские власти хотят дождаться решения Конституционного суда Латвии по оспариванию Даугавпилсом требования правительства по сносу таких монументов к 15 ноября 2022 года.

«График работ по демонтажу после многократных просьб министерства не предоставил только Даугавпилс, постоянно обращая внимание министерства на ряд препятствий: что необходимо получить заключения ответственных министерств, дождаться проведения лазерного сканирования, что нужно мнение других учреждений», — подчеркнул Артур Том Плешс.

В Даугавпилсе есть два монумента, попадающие под закон о сносе. Это обелиск в Сквере Славы и памятник воинам Красной Армии на улице 18 Ноября. В Даугавпилсской думе подсчитали, что на демонтаж нужны 350 тысяч евро. Мэр города Андрей Элксниньш говорит, что такой суммы в городском бюджете нет.

Мэр Даугавпилса заявил, что не станет «подыгрывать» министру накануне парламентских выборов: «Я не собираюсь оправдываться, извините, перед предвыборными выплесками министра». Элксниньш добавил, что о конкретных действиях самоуправления можно будет говорить только после решения Конституционного суда, которое должно быть вынесено до 15 сентября нынешнего года.