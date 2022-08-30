Ростов-на-Дону, 30 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Министерство образования и науки России планирует с 2025 года при оценке образовательных организаций не учитывать публикации научно-педагогических сотрудников вузов в зарубежных журналах, индексируемых в международных базах данных — SCOPUS и Web of Science (WoS). Переход к отечественным аналогам позволит учёным уделить больше внимания самой науке, а не гнаться за количеством упоминаний, считают учёные Южно-российского института управления РАНХиГС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

«Предпринимаемые меры логичны и связаны с тем, что обе базы данных принадлежат юридическим лицам — резидентам США. Актуальность международного сотрудничества в научной и образовательной сфере с дружественными России странами ни в коей мере не снижается, а в мировом научном сообществе, помимо американских баз данных, существует большое количество других, менее политизированных (например, Astrophysics, Mathematics, Chemical Abstracts, MathSciNet, BioOne). Часть авторитетных международных баз данных (в том числе и БД WoS и SCOPUS) входят в ядро РИНЦ — Российский индекс научного цитирования, что позволяет в рамках этой базы учитывать публикационную активность на международном уровне», — считает заведующая кафедрой международных экономических отношений Татьяна Подольская.

Существует ряд проблем, которые требуют решения. В частности, при подаче заявки на выполнение научных исследований с использованием гранта, финансируемого из бюджетных средств, обязательным условием является публикация в базах данных WoS и SCOPUS. И в этом направлении требуется внести коррективы.

«В России успешно работают порядка 800 научных журналов. Те, кто действительно хочет проводить качественные исследования, сможет их делать и публиковать. А качественная научная статья — это всегда результат исследования, выполнение которого требует значительных затрат времени и ресурсов. На данный момент многим приходится просто гнаться за упоминаниями. Сама наука отходит на второй план», — отметила директор центра научно-образовательной политики Наталья Брюханова.

При этом переход от зарубежных научных журналов к российским аналогам позволит убрать целую прослойку так называемого серого бизнеса. Сегодня учёным за немаленькую плату предлагают перевести его статью и подготовить к публикации в международном журнале.