Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Президент США Джо Байден 30 августа посетит штат Пенсильвания, где обсудит усилия своей администрации по борьбе с массовыми расстрелами, ставшими одной из главных проблем Соединённых Штатов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Об этом сообщает Reuters.

Джо Байден Gage Skidmore

Байден прибудет в небольшой город Уилкс-Барре, где расскажет, что его администрация планирует обратиться к Конгрессу с просьбой выделить $37 миллиардов на программы по борьбе с преступностью. В том числе часть этих средств планируется выделить полиции.

Запрос предусматривает выделение $13 миллиардов в течение следующих пяти лет для найма и обучения дополнительных 100 тысяч полицейских.

В преддверии выборов многие кандидаты от Республиканской партии напомнили избирателям, что некоторые демократические штаты ранее сократили бюджет полиции, что частично спровоцировало рост уровня преступности в некольких регионах страны.

Речь идет о движении под названием «отказ от финансирования полиции», которое возникло в результате расовых протестов в 2020 году.