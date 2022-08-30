Рига, , 16:16 — REGNUM В городе-курорте Юрмала тариф на теплоэнергию с октября нынешнего года подскочит на 143%. Об этом сообщил латвийский портал slm. lv со ссылкой на муниципальное предприятие теплоснабжения ООО Jurmalas siltums.

Отопление (сс) ri

Предприятие аргументировало столь кардинальный рост цен сильным изменением цены топлива.

Новый тариф предприятие уже подало Комиссии по регулированию общественных услуг на утверждение. В настоящее время тариф на тепловую энергию с акцизом в Юрмале составляет 92,76 евро за мегаватт-час, а с 1 октября 2022 года его планируется повысить до 225,62 евро, то есть примерно в 2,5 раза.

Сообщается, что предприятие Jurmalas siltums зарегистрировано в 1993 году, его основной капитал составляет 5,5 млн евро. В 2021 году предприятие работало с оборотом 7,6 млн евро и прибылью 425 742 евро.

Jurmalas siltums полностью принадлежит самоуправлению Юрмалы.