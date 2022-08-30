Москва, 30 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. При попытке наступления на юге б. УССР ВСУ понесли большие потери, сообщил 30 августа журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

Он уточнил, что более 1200 боевиков уничтожены за сутки, они также потеряли 46 боевых машины пехоты, 48 танков, 37 других боевых бронемашин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулемётами.